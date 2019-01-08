Denizli'de Eğitime Kar Engeli

Denizli
'nin Çameli
, Çardak
ve Tavas
ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okulların bugün tatil edildiğini belirtti.
Oğuz, kar yağışından dolayı Pamukkale
ilçesinde Akdere
, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar
mahallelerindeki okullar, Babadağ
ve Çal
ilçelerindeki taşımalı okullar, Honaz
ilçesinde tüm taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay
mahallelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.