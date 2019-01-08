Son Dakika Haberleri: Denizli'de Eğitime Kar Engeli

Denizli'de Eğitime Kar Engeli

29 dakika önce

Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Denizli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okulların bugün tatil edildiğini belirtti.

Oğuz, kar yağışından dolayı Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar, Honaz ilçesinde tüm taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Tavas, Çardak, Çameli, Denizli, Güncel
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