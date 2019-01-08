Son Dakika Haberleri: Denizli'de Eğitime Kar Engeli

Denizli'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Denizli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Oğuz, kar yağışı ve aşırı buzlanma tehlikesine karşı alınan kararla bu ilçelerdeki okullarda yarın eğitim yapılmayacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Çardak, Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı Denizli'de Bakıcı Kadın Dehşeti: Yaşlı Adamın Yüzüne Biber Gazı Sıkarak Parasını Çaldı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:08:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]