Denizli'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Denizli
'nin Acıpayam
, Bozkurt, Çardak
ve Serinhisar
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini belirtti.
Oğuz, kar yağışı ve aşırı buzlanma tehlikesine karşı alınan kararla bu ilçelerdeki okullarda yarın eğitim yapılmayacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:36 Kaynak: AA
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