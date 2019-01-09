Denizli'de Eğitime Kar Engeli
14 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Denizli
'nin Acıpayam
, Babadağ
, Bozkurt, Çameli
, Çardak
, Serinhisar
ve Tavas
ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini belirtti.
Oğuz, Baklan
, Çal
ve Honaz
ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süreyle eğitim yapılmayacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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