Denizli'de Eğitime Kar Engeli
12 dakika önce
Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Denizli
'de 7 ilçe ile Pamukkale
ve Honaz
ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ
ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baklan
, Bekilli
, Buldan
, Çal
, Çivril
, Güney
ve Serinhisar
ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Söz
konusu ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, "Pamukkale ilçesinde Gözler, Belenardıç, Uzunpınar
, Güzelpınar, Akdere
ve Cankurtaran
mahalleleri ile Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere, Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay
mahallelerindeki okullar ve bu mahallelerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilere bir gün süreyle okullar yarın tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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