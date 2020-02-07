Denizli'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Denizli'de eğitime kar engeli (2)

KAR VE SİS ULAŞIMI DA ETKİLEDİ

Denizli'de kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Denizli- Antalya Karayolu'nda kar yağışı ve sis etkili oldu. Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasındaki bölümde, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yol boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı bölgede kontrollerini sıklaştırdı.