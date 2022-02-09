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Denizli'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Denizli'de eğitime kar engeli

09.02.2022 00:45
Denizli'de eğitime kar engeli

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.

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Denizli, Çameli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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