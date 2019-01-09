Son Dakika Haberleri: Denizli'de Eğitime Kar ve Buzlanma Engeli

Denizli'de Eğitime Kar ve Buzlanma Engeli

34 dakika önce

DENİZLİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5'i taşımalı eğitim veren 7 ilçede daha okullar tatil edildi.

Denizli'de Eğitime Kar ve Buzlanma Engeli, System.String[]
DENİZLİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5'i taşımalı eğitim veren 7 ilçede daha okullar tatil edildi.

Denizli'de soğuk hava ve kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Denizli Valiliği'nce, şiddetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Acıpayam, Serinhisar, Çardak, Bozkurt'ta okullar bir gün tatil edilmişti. Bu 4 ilçenin ardından Babadağ ve Çameli ilçelerinde de okullar bugün tatil edildi. Pamukkale, Tavas, Honaz, Çal ve Baklan'da ise taşımalı eğitim veren okullarda da eğitime bugün 1 gün ara verildiği belirtildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:00 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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