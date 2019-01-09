Denizli'de Eğitime Kar ve Buzlanma Engeli
34 dakika önce
DENİZLİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5'i taşımalı eğitim veren 7 ilçede daha okullar tatil edildi.
DENİZLİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5'i taşımalı eğitim veren 7 ilçede daha okullar tatil edildi. Denizli
'de soğuk hava ve kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Denizli Valiliği'nce, şiddetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Acıpayam
, Serinhisar
, Çardak
, Bozkurt'ta okullar bir gün tatil edilmişti. Bu 4 ilçenin ardından Babadağ
ve Çameli
ilçelerinde de okullar bugün tatil edildi. Pamukkale
, Tavas
, Honaz
, Çal
ve Baklan
'da ise taşımalı eğitim veren okullarda da eğitime bugün 1 gün ara verildiği belirtildi.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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