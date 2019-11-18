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Denizli'de eğlence merkezleri denetlendi

6 saat önce

Denizli'de eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 17 kadın gözaltına alındı.

Denizli'de eğlence merkezleri denetlendi, System.String[]

Denizli'de eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 17 kadın gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.


Çalışmalarda, 12 eğlence merkezinde konsomatrislik yapan yabancı uyruklu kadınların çalışma izni olmadığı belirlendi.


Polis ekipleri, Rus, Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 17 kadını gözaltına aldı.


Emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Öte yandan 2 kişiye "fuhşa aracılık etmek" suçundan bin 290'ar lira idari para cezası uygulandı.

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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