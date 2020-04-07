Denizli'de EGS Park Fuar alanı yoğun bakım tedavisi yapılabilecek şekilde düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de EGS Park Fuar alanı yoğun bakım tedavisi yapılabilecek şekilde düzenlenecek - Son Dakika

Denizli'de EGS Park Fuar alanı yoğun bakım tedavisi yapılabilecek şekilde düzenlenecek

6 saat önce

Denizli İl Pandemi Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında olası bir acil durum ihtimaline karşı EGS Park Fuar alanının yoğun bakım tedavisi yapılabilecek şekilde düzenlenmesine karar verildi.

Denizli'de EGS Park Fuar alanı yoğun bakım tedavisi yapılabilecek şekilde düzenlenecek, System.String[]

Denizli İl Pandemi Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında olası bir acil durum ihtimaline karşı EGS Park Fuar alanının yoğun bakım tedavisi yapılabilecek şekilde düzenlenmesine karar verildi.

İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hasan Karahan Başkanlığında yapıldı. Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla bir dizi karar alındı. Alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Terhis olan askerlere ait resmi iş ve işlemlerin ilgili askeri birlikler tarafından tamamlanarak askeri birliğin bulunduğu ilçe kaymakamlığına müracaatı üzerine uygun görülenlere 'İl Seyahat Kurulu' tarafından seyahat izin belgesi verilecek.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkışları kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlarımızın bankalardan almış olduğu emekli maaşlarının ilgili banka şubelerinden ödenmesinde çeşitli sorunların yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapanların maaş, ikramiye ücretlerinin İlçe Sosyal Vefa Grupları tarafından ilgililere ulaştırılacak.

Kentteki öğrenci yurtlarının yatak kapasiteleri arttırılacak

İl ve ilçelerde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmelerine, pazar yerlerinde satıcıların maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünce kapasitesi büyük olan öğrenci yurtlarının oda sayısı temel alınarak yatak kapasitesi arttırılması çalışması yapılacak.

Olası bir acil durum için EGS Park Fuar alanının yoğun bakım yapılabilecek şekilde düzenlenmesi için Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü koordineli bir şekilde çalışacak." - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:26 Kaynak: İHA

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