Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı

07.03.2022 18:22
Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı

Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekebilmek için elbisesine düzenek gizleyen şüpheli ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekebilmek için elbisesine düzenek gizleyen şüpheli ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde, taşınabilir modem ile sesli ve görüntülü düzenek bulundu.

Gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği belirtilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.???????

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Denizli, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı - Son Dakika
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