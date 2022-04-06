Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

06.04.2022 17:39
Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin üst aramasında 17 bağlantı kablosu, 14 pil, 15 kamera ve kamera aparatı, 5 kablosuz ağ, 6 kulaklık, 6 GPS cihazı, 7 kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 düğme, cımbız, 2 cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 cihaz ve malzeme ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan ve daha önceden aynı suçtan sabıkası bulunduğu belirtilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.??????????????

YORUMLAR
500
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi

Denizli, Ehliyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:45:31. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement