Denizli'de ekmeğe zam yok - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Denizli'de ekmeğe zam yok - Son Dakika Ekonomi

Denizli'de ekmeğe zam yok

6 saat önce

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmeğin ana maddelerine gelen zamların fırıncı esnafımızı zor durumda bıraktığını ancak Denizlili fırıncılar olarak ekmeğe zam yapmayacaklarını belirtti.

Denizli'de ekmeğe zam yok, System.String[]

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmeğin ana maddelerine gelen zamların fırıncı esnafımızı zor durumda bıraktığını ancak Denizlili fırıncılar olarak ekmeğe zam yapmayacaklarını belirtti.


Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile basın mensuplarını ağırladı. Gazetecilerin günü kutlayan Başkan Karadaban ardından basın mensuplarının soruları üzerine ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Un başta olmak üzere ham madde fiyatlarına gelen zamlara rağmen Denizli'de ekmeğe zam yapmayı düşünmediklerini ifade eden Başkan Karadaban, "Son zamanlarda bazı şehirlerde ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan düzenlemeler Denizlimiz için geçerli değildir. Hepimiz için zor bir yıl oldu ama değişim, dönüşüm, her zorlukla beraber bir güzellik vardır. Onun için 2019 yılındaki zorluklarımız 2020 yılına ışık tutacaktır. Daha güzel yeni bir dünyanın kurulacağına inanıyoruz ve daha güzel bir gelecek oluşturmanın gayreti içerisindeyiz Denizli Fırıncılar Odası olarak yeni projemizde. Ekmekle alakalı da şuanda ekmek fiyatında bir değişiklik yok ama girdi maliyetleri eğer artarsa zam kaçınılmaz olacaktır ama şu an da diğer illerde ekmek fiyatları değişti, gündemimizde şu an da zam yok. Bizim tarifedeki fiyatın altında satabilir ama üstünde satamazlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi ulusal büyük marketler kendi aralarında diğer ürünleri satış yapalım diyerekten ekmeği öne sürerek fiyatını düşürüyor. Yani ekmek ucuz diye diğer ürünleri satabilmek için büyük marketlerin yaptığı geliş fiyatına verdiği ekmeği diğer fırıncılar kendisi ister istemez birçok karmaşanın içine sürüyor. Bu da bizim fırıncımızı, bakkalımızı zor durumda bırakıyor ama büyük marketler, gros marketler diğer ürünlerden para kazandığı için ekmekten para kazanmamış olsa bile onun için değişen bir şey yok yani. Onun için daha karlı oluyor. İster istemez büyük, gros marketlerin bu yaptığı olay, bizi tamamen etkiliyor. - DENİZLİ

Gazeteciler Günü, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 8 Ocak 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Tek tip olan yeni sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit detayı unutuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Son Dakika Haberleri
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek - Son Dakika Ekonomi
20:56 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:17 Demir, "Kanal İstanbul, kendisini 10 yılda amorti eder" - Son Dakika Ekonomi
20:01 Trump'ın açıklamaları sonrası dolar/TL 5,91'e geriledi - Son Dakika Ekonomi
19:58 THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de ekmeğe zam yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]