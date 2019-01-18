Son Dakika Haberleri: Denizli'de El Freni Çekilmeden Park Edilen Taksi Halk Otobüsüne Çarptı

Denizli'de El Freni Çekilmeden Park Edilen Taksi Halk Otobüsüne Çarptı

1 saat önce

Denizli'de, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği taksi, 100 metre geride kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne çarparak durabildi.

Denizli'de El Freni Çekilmeden Park Edilen Taksi Halk Otobüsüne Çarptı, System.String[]
Denizli'de, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği taksi, 100 metre geride kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne çarparak durabildi.

Faik Şener Kırhan, kullandığı 20 T 0217 plakalı taksiyi, İstiklal Caddesi'nde yol kenarına park ederek araçtan ayrıldı.


El freninin çekili olmaması nedeniyle aniden hareket eden taksi, yaklaşık 100 metre geride, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Rıdvan Çelik yönetimindeki 20 BL 097 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne çarptı.


Otobüs sürücüsü Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada herhangi bir kişinin yaralanmadığını belirterek, "Taksinin içinde şoför yokmuş. Ben kırımızı ışıkta bekliyordum. Taksinin bana doğru geldiğini görünce korna çaldım ama geldi vurdu. Taksi sürücüsü, bana el frenini çekmeyi unuttuğunu söyledi. Yolcular biraz korktu." diye konuştu.

Yolculardan Ayşe Tıkır ve Halime Toprak da kaza nedeniyle yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:18 Kaynak: AA

Denizli, 3. Sayfa
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