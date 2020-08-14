Denizli'de ele geçirilen 12 kilo 800 gram Afyon sakızına 1 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil atölyesinde ele geçirilen 12 kilo 800 gram Afyon sakızı ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saraylar Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, dün tekstil atölyesine operasyon yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda kova içinde 12 kilo 800 gram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.Afyon sakızına el konulurken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.