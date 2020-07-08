Denizli'de elektrik akımına kapılan 3 leylek, tedaviye alındı - Son Dakika

Denizli'de elektrik akımına kapılan 3 leylek, tedaviye alındı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan 3 leylek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan leyleklerin, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı bildirildi.

Bir süre önce Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leylek, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki veterinerler tarafından yapılan kontrollerde leyleklerin elektrik akımına kapılması sonucu yaralandıkları tespit edildi.

'KANAT EGZERSİZLERİ BAŞLADI'

Akıma kapılmaları sonucu ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan leyleklerin tedavisine geçen hafta başlandı. Tedaviye hızla cevap veren leyleklerden ikisinin iyileştiği ve kanat egzersizlerine başlandığı belirtilirken, diğer leyleğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SAĞLIKLARINA KAVUŞUP DOĞAL HAYATLARINA BIRAKILACAKLAR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, elektrik tellerine çarpmaları sonucu akıma kapılarak yaralanan 3 leyleğin yaklaşık 1 haftadır tedavisinin sürdüğünü belirtti. Tedavileri tamamlanan leyleklerden ikisinin kanat egzersizlerini yaptırdıklarını belirten Veteriner Hekim Alkaya, kısa süre içinde yeniden doğal hayata bırakacaklarını söyledi.