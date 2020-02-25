Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Kocabaş Mahallesi Kocatepe Sokak'taki fabrikada elektrik ustası olarak çalışan 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu, mermer taşımada kullanılan sabit vince çıkarak buradaki arızayı gidermeye çalıştı.

Çınaroğlu, bu sırada vincin üstünden geçen gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Çınaroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli, Honaz, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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