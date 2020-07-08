Denizli'de elektrik akımına kapılan leylekler tedavi ediliyor - Son Dakika

Denizli'de elektrik akımına kapılan leylekler tedavi ediliyor

Denizli'de elektrik akımına kapılarak yaralandıkları tespit edilen 3 leylek, rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor.

Denizli'de elektrik akımına kapılarak yaralandıkları tespit edilen 3 leylek, rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor.

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Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bozkurt ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leyleğin belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Leyleklerin elektrik akımına kapılmaları sonucu yaralandıkları tespit edildi. Ayaklarında ve çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan leyleklerin tedavisine geçen hafta başlandı. Tedaviye hızla cevap veren leyleklerden ikisi iyileşti ve kanat egzersizlerine başlandı. Diğer leyleğin tedavisi devam ediyor. Leyleklerin yuvalarının elektrik direğine yakın olduğu, bu sırada tellere çarparak akıma kapıldıkları tahmin ediliyor."

Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de elektrik akımına kapılan leylekler tedavi ediliyor - Son Dakika
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