Son Dakika Haberleri: Denizli'de eller semaya Barış Pınarı Harekatı için açıldı
Son Dakika Güncel Denizli'de eller semaya Barış Pınarı Harekatı için açıldı

Denizli'de eller semaya Barış Pınarı Harekatı için açıldı

1 saat önce

Denizli'de camilerde cuma namazında okunan hutbe ve yapılan dualar ile cemaat, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Denizli'de eller semaya Barış Pınarı Harekatı için açıldı, System.String[]

Denizli'de camilerde cuma namazında okunan hutbe ve yapılan dualar ile cemaat, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Barış Pınarı Harekatı'na Denizli'den destek artarak devam ediyor. Kentte cuma hutbesinde cami müezzinleri okudukları hutbelerde harekatın Türkiye'nin birlik ve beraberliği adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Millet olarak nice badirelerden geçtik. Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Ancak her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu gücümüz, Allah'a olan sarsılmaz imanımız, din-i mübin-i İslam'a olan gönülden bağlılığımız, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevdamızdır. Geliniz, bu mübarek cuma gününün şu icabet vaktinde Rabbimize hep birlikte niyaz edelim; ya Rabbi izzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle. Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle. Fesadı ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle" ifadelerine yer verdiler.


Namaz sonrası 'Fetih Suresi' okunup, Türk Silahlı Kuvvetleri için eller dua niyetiyle semaya açıldı. Cemaat, namaz sonrasında harekatı sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi. - DENİZLİ

Barış Pınarı Harekatı, Denizli, Cemaat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
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