Fatma Kovan'ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Fatma Kovan'ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı

06.09.2022 18:15
Fatma Kovan'ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı

Denizli'de ellerini bağladığı eski eşi Fatma Kovan'ı çocuğunun gözü önünde öldüren katil Osman Ayvaz, hiçbir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli'de ellerini bağladığı eski eşi Fatma Kovan'ı çocuğunun gözü önünde öldüren katil Osman Ayvaz, hiçbir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman Ayvaz tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman Ayvaz, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6. duruşmasında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatma Kovan'ı öldüren eski koca müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika

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