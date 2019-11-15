Denizli'de emekli emniyet amiri uyuşturucuyla yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu, emekli emniyet amiri olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Tavas ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada takibe aldığı bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü S.E, kovalamaca sonucu yakalandı.

Üzerinde ve aracında yapılan aramada 25 gram esrar ile 250 gram kenevir tohumu ele geçirilen zanlının emekli emniyet amiri olduğu belirlendi.

S.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.