Denizli'de emekli sayısı Kasım 2019 itibari ile 220 bin 131 oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Denizli'de emekli sayısı Kasım 2019 itibari ile 220 bin 131 oldu - Son Dakika Ekonomi

Denizli'de emekli sayısı Kasım 2019 itibari ile 220 bin 131 oldu

6 saat önce

Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Baltacı, 2019 Kasım ayı itibari Denizli'de 220 bin 131 emeklinin olduğunu kaydederek ayrıca aynı dönem itibari ile kentte SGK'nın hastalık, analık, emzirme ve iş kazası ödemeleri altında hak sahiplerine toplamda 5 milyon 599 bin 803...

Denizli'de emekli sayısı Kasım 2019 itibari ile 220 bin 131 oldu, System.String[]

Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Baltacı, 2019 Kasım ayı itibari Denizli'de 220 bin 131 emeklinin olduğunu kaydederek ayrıca aynı dönem itibari ile kentte SGK'nın hastalık, analık, emzirme ve iş kazası ödemeleri altında hak sahiplerine toplamda 5 milyon 599 bin 803 TL ödeme yaptığını belirtti.


SGK İl Müdür Vekili Mehmet Baltacı, gerçekleştirdiği basın toplantısında kentteki emekli oranları kurumun çalışanlara ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgiler verdi. Açıklamasında önce kentteki emekli sayılarına değinen Baltacı, Denizli'de en fazla SSK emeklisinin olduğunu ifade etti. Kentte 4/A diye tabir edilen 128 bin 28 emeklinin olduğunu aktaran Baltacı, 61 bin 367 Bağ-Kur, 30 bin 736 olmak üzere toplamda 220 bin 131 emeklinin olduğunu söyledi.


Toplantıda Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim ödemeleri hakkında da bilgiler veren Baltacı, kentte 49 bin 19 kişinin GSS'nin priminin devlet tarafından ödendiğini 30 bin 170 kişinin ise GSS primini kendisinin ödediğine değindi.


"5 milyon 599 bin 803 TL rapor-istirahat parası ödemesi yapıldı"


2019 yılında Denizli'de, çeşitli sebeplerle çalışamayan sigortalılar adına düzenlenen 6 bin 96 rapora istinaden yapılan ödemeler hakkında da bilgiler veren Baltacı, "Bu raporlara göre 2 milyon 707 bin 468 TL hastalık ödemesi, 2 milyon 220 bin 633 TL analık ödemesi ve 125 milyon 292 bin TL emzirme ödemesi yapılmıştır. Kentte ayrıca 2019 Kasım ayı itibari ile iş kazası ödemesi ise 546 bin 410 TL olarak gerçekleşti. Kentte bu raporlardan kaynaklı yapılan ödemelerin toplamı ise 5 milyon 599 bin 803 TL rapor-istirahat parası ödenmesi yapılmıştır" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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