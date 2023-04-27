Denizli'de Emeklileri Kandırıp 8 Milyon TL Vurgun Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
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Denizli'de Emeklileri Kandırıp 8 Milyon TL Vurgun Yapan Şüphelilere Operasyon

27.04.2023 19:27

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplu paraya ihtiyacı olan emeklileri kredi çekme vaadiyle kandırıp muvafakatname imzalatarak emekli maaşlarına icra işlemi başlatarak dolandıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin 22 ayrı ilde 97 kişiyi dolandırarak yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürüldü. Şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplu paraya ihtiyacı olan emeklileri kredi çekme vaadiyle kandırıp, muvafakatname imzalatarak emekli maaşlarına icra işlemi başlatarak dolandıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler, 3 ay süreyle fiziki ve teknik takibe alındı. Takibin ardında şüphelilere yönelik, önceki gün, Denizli, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda avukat Şerefberk G.'in yanı sıra Deniz D., İnanç Can D., Gürcan Y., Elif Y., Serhat Y., Serkan D., Malik G., Kerim K., Ömer S., Yusuf A., Engin A. ve Mehmet Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıldığı belirlenen kişiler adına düzenlenmiş borç senetleri, alacak listeleri, ajandalar, notlar, dijital materyaller ve 11 adet uyuşturucu hap bulundu.

8 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin 22 ayrı ilde 97 kişiyi dolandırarak yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürüldü. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

İşte gözaltına alınan şüpheliler;

Emeklileri bu yalana inandırıp 8 milyon liralık vurgun yaptılar
Emeklileri bu yalana inandırıp 8 milyon liralık vurgun yaptılar
Emeklileri bu yalana inandırıp 8 milyon liralık vurgun yaptılar
Kaynak: DHA
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Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Emeklileri Kandırıp 8 Milyon TL Vurgun Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Emeklileri Kandırıp 8 Milyon TL Vurgun Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
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