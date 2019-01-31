Son Dakika Haberleri: Denizli'de Emeklilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Denizli'de Emeklilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

47 dakika önce

Denizli'de, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtıp, kırsal kesimlerde yaşayan 13 kişiyi emeklilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Denizli'de Emeklilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Denizli'de, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtıp, kırsal kesimlerde yaşayan 13 kişiyi emeklilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas'tan 9, Pamukkale ilçesinden ise 4 kişinin, emekli edilme vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine çalışma başlattı.

Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve büyük bölümü yaşlı olan mağdurların evlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin ilkokul mezunu Gülay S. (35) olduğunu belirledi.

Kendisini SGK yetkilisi olarak tanıtıp, 13 kişiden 50 bin lira aldığı ileri sürülen Gülay S, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adamı Hayata Döndüren Gizemli Kadın Otomobile Binip Hızla Uzaklaştı Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi

Sıra Beklemek İstemeyen Kadın, Nüfus Memurunun Saçlarını Yoldu! Kamera Kayıttaydı Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:22:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Emeklilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]