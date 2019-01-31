Denizli'de Emeklilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
47 dakika önce
Denizli'de, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilisi olarak tanıtıp, kırsal kesimlerde yaşayan 13 kişiyi emeklilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Denizli
'de, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) yetkilisi olarak tanıtıp, kırsal kesimlerde yaşayan 13 kişiyi emeklilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Tavas
'tan 9, Pamukkale
ilçesinden ise 4 kişinin, emekli edilme vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine çalışma başlattı.
Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve büyük bölümü yaşlı olan mağdurların evlerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin ilkokul mezunu Gülay
S. (35) olduğunu belirledi.
Kendisini SGK yetkilisi olarak tanıtıp, 13 kişiden 50 bin lira aldığı ileri sürülen Gülay S, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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