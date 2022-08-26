Emlak ofisine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika
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Emlak ofisine pompalı tüfekli saldırı

26.08.2022 11:01
Emlak ofisine pompalı tüfekli saldırı

Denizli'de emlakçıyla tartışan 2 şüpheli, araçlarının bagajında aldıkları pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Denizli'de emlakçıyla tartışan 2 şüpheli, araçlarının bagajında aldıkları pompalı tüfekle dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği dükkanın camları paramparça olurken, emlakçı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi 1305 Sokakta faaliyet gösteren emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; otomobille emlak ofisine gelen H.A. ile A.A.A., emlakçı M.Ö. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi ardından geldikleri arabanın bagajındaki pompalı tüfekle geri dönen saldırganlar, ilk önce havaya ardından ise iş yerine rastgele ateş etti. Araya giren diğer esnaflara da saldıran şüpheliler, iş yerinin içerisine girip birkaç el daha ateş ettikten sonra geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Emlakçı M.Ö.'nün şans eseri yara almadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, aldığı bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede bulunan kovanlar ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, emlakçı M.Ö. incelemelerin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, olayın gerçekleştiren 2 saldırgandan birinin emlakçı M.Ö.'nün eski damadı olduğu iddia edildi. - DENİZLİ

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Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Denizli'de yolcu otobüsü devrildi Denizli'de yolcu otobüsü devrildi
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emlak ofisine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emlak ofisine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika
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