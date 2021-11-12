Emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Adana'da uygulama yapıldı.
Uygulama Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gerçekleştirildi.
Vali Elban, uygulamada sırasında durdurulan araçların sürücüleriyle görüşerek emniyet kemerinin önemini anlattı.
Sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşürleri dağıtan Elban, hayırlı bir yolculuk geçirmelerini diledi.
Uygulamaya Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş de katıldı.
Kaynak: AA
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