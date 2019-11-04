Son Dakika Haberleri: Denizli'de emniyet kentin 1 haftalık asayiş raporunu açıkladı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de emniyet kentin 1 haftalık asayiş raporunu açıkladı

Denizli'de emniyet kentin 1 haftalık asayiş raporunu açıkladı

7 saat önce

Denizli'de polis ekipleri, 18 bin 788 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 183 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'de emniyet kentin 1 haftalık asayiş raporunu açıkladı, System.String[]

Denizli'de polis ekipleri, 18 bin 788 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 183 kişiyi gözaltına aldı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 18 bin 788 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonunda çeşitli suçlardan aranması olduğu bildirilen 183 şahıs gözaltına alındı.


Aynı tarihler arasında meydana gelen 252 asayişe olayında, olaylara karışan 195 şüpheliden 174'ünün yakalandığı şahıslardan 5'nin sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.


Öte yandan, olaylarda 2 adet çalıntı oto, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet laptop, 3 adet cep telefonu ve 1 adet hoparlör de ele geçirildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
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