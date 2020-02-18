Denizli'de en güzel karikatürler belirlenecek - Son Dakika

"Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması"nın başvurularının 21 Şubat 2020'de sona ereceği belirtildi. Yarışma ile kentin en güzel karikatürleri belirlenecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması başvuruları yoğun bir şekilde devam ediyor. 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitiminde müracaatların sona ereceği hatırlatıldı. İki kategoride düzenlenen yarışmada 18 yaş altı ve 18 yaş üstündeki katılımcıların karikatürleri değerlendirilecek."2020 Denizli Yılı" konusunun ele alınacağı karikatür yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın açılış töreninde verilecek. Dereceye giren karikatürler ise fuar alanında sergilenecek. Yarışmanın birincisine 3 bin TL, ikincilik ödülünü alana 2 bin 500 TL, üçüncülük ödülünü alana 2 bin TL, mansiyon ödülü alanlara da binTL ödül verilecek. Ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere özendirme ödülü takdim edilecek.



Yarışmaya başvuru 21Şubat 2020 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak. Karikatürlerin "Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2, PK: 20100-Denizli" adresine; posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebileceği, posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün belediyeye ulaştığı tarih kabul edileceği ifade edildi. - DENİZLİ