Son Dakika Haberleri: Denizli'de engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayali gerçeğe dönüştü
Son Dakika Güncel Denizli'de engelli kadınların 'beyaz gelinlik' hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Denizli'de engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayali gerçeğe dönüştü

6 saat önce

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, 4 fiziksel ve zihinsel engelli kadın, Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin organize ettiği gecede gelinlik giymenin heyecanını yaşadı.

Denizli'de engelli kadınların

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, 4 fiziksel ve zihinsel engelli kadın, Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin organize ettiği gecede gelinlik giymenin heyecanını yaşadı.


Huzurevinde yapılan temsili düğünde down sendromlu Esma Yüksel (31) ve Vildan Karnak (33), zihinsel engelli Sema Avcı (51) ile 88 yaşındaki işitme engelli Emine Kurşuncu, gelinlik giydi.

Etkinlikte merkez görevlisi 3 kadın da erkek takım elbisesi giyip makyaj yaparak "temsili damat" oldu.

Düğün öncesi aileleri ve yakınlarıyla şehir turu atan gelinler, alkışlar eşliğinde salona girdi.

Ellerine kına yakılan gelinler, gece boyu şarkılar eşliğinde dans etti, sevdikleriyle eğlendi.

Ailelerin de duygu dolu anlar yaşadığı etkinlikte işaret diliyle açıklama yapan Emine Kurşuncu, hiç evlenmediğini belirterek, "Hiç düğün mutluluğu yaşamadım. Ölmeden gelinlik giymek istiyordum. Hayalimi gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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