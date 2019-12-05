Son Dakika Haberleri: Denizli'de engelsiz yaşam için mücadele veren engellinin vefatı üzüntü yarattı
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Denizli'de engelsiz yaşam için mücadele veren engellinin vefatı üzüntü yarattı

6 saat önce

Denizli'de engelsiz yaşam mücadelesindeki çalışmalara katılan kas erimesi hastası engelli üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.

Denizli'de engelsiz yaşam için mücadele veren engellinin vefatı üzüntü yarattı, System.String[]

Denizli'de engelsiz yaşam mücadelesindeki çalışmalara katılan kas erimesi hastası engelli üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.


Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrenim gören ve çocukluğundan beri kas erimesi hastalığıyla mücadele eden 23 yaşındaki Necati Çomuk'un ölümü kentte üzüntü yarattı.

Çomuk'un cenazesi, Buldan Çarşı Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Denizli'de 9 Haziran 2017'de Pamukkale Üniversitesi'nde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özdemir koordinatörlüğünde "Bariyersiz Üniversite Yaşamı İçin El Ele Projesi"ne katılan 7 engelli öğrenci arasında yer alan Çomuk'un engellilerle ilgili olan tüm etkinliklere aktif olarak katıldığı öğrenildi.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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