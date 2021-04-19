Denizli'de eroin ele geçirilen evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde 74 gram eroin ele geçiren ekipler, infaz koruma memuru olduğu belirlenen H.E. ile H.K. ve T.M.T'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.