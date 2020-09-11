Denizli'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Denizli'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Denizli'de AK Parti Gençlik Kolları, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

Denizli'de AK Parti Gençlik Kolları, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyesi bir grup, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Siyasi Hukuk İşleri Başkanı İzzet Altunbaş, grup adına yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinin ülkedeki genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu, Türkiye'de gün geçtikçe halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazandığını belirtti.

İmam hatip liselerinde fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili derslerin modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulduğuna işaret eden Altunbaş, şunları söyledi:

"İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarında bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler.

Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Bizler AK Parti Denizli Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz."

İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış ve çirkin algı ile her daim mücadele edeceklerini vurgulayan Altunbaş, "Yine bilinmesini isteriz ki imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erol Mütercimler, İmam Hatip, AK Parti, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, alev aldı! Sürücü yanarak can verdi İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Annesinin Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti         
16:14
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti         
14:52
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum Sürekli ezeli rakiplere transfer olan Alex Greenwood kendini savundu: Aptal değilim, taraftarın sinirini anlıyorum         
11:09
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 01:50:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei