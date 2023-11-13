 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Eşi ve Erkek Arkadaşını Takip Eden Koca Cinnet Geçirerek İntihar Etti - Son Dakika

Denizli'de Eşi ve Erkek Arkadaşını Takip Eden Koca Cinnet Geçirerek İntihar Etti

13.11.2023 18:53  - Güncelleme: 18:56

Denizli'de kendisini aldattığından şüphelendiği karısını takip eden bir koca, çocuklarının gözü önünde karısına ve erkek arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. Karısını ağır yaralayıp erkek arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden kocanın çocuklarına mahalleli sahip çıktı. Olayın ardından ortaya çıkan mesajlarda kocanın eşi ve erkek arkadaşını suçladığı görüldü.

Eşi ve erkek arkadaşını takip edip kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Karısının erkek arkadaşını öldüren koca, 2 sokak ileride intihar etti

Uzun süre önce paylaşım yaptığı ortaya çıkan kocanın, yaşanacaklardan eşi ve sevgilisini suçladığı ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de kendisini aldattığından şüphelendiği karısını takip eden koca, çocuklarının gözü önünde karısı ve erkek arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. Karısını ağır yaralayıp arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden kocanın çocuklarına mahalleli sahip çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker'i takip eden koca Emin Ülker (40), Yusuf Cavlak ile buluştuğunu görünce çılgına döndü. İki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen eşi ve erkek arkadaşını bir süre daha takip eden koca, evlerine 10 metre kala elimdeki pompalı tüfekle ortaya çıktı. Eşine "Sen benim namusuma göz mü diktin" diye bağıran Emin Ülker, eşinin "Yapma, etme" çığları arasında defalarca tetiğe bastı. Çocuklarının gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın göğsünden ağır yaralanırken, Yusuf Cavlak ise olay yerine hayatını kaybetti.

Günler öncesinden mesaj paylaşmış

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan koca Emin Ülker, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti. Emin Ülker'in bugün cinayet ve intiharıyla sonuçlanan olaydan uzun süre önce sosyal medyadan "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç" şeklinde paylaşım yaptığı, Emin Ülker'in 30 Eylül'de yaptığı bu paylaşımı daha sonrasında ise sildiği ortaya çıktı.

Ağır yaralanan Özlem Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakileri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayda hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Denizli, İntihar, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Eşi ve Erkek Arkadaşını Takip Eden Koca Cinnet Geçirerek İntihar Etti - Son Dakika


Son Dakika
18:21 İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:01 İsrail askerleri Gazze'de harabeye dönen okulda kutlama yaptı
17:40 Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti
17:00 Deniz Baysal'dan enkazları dekor yapıp üstünde poz veren Şahsiyet Meselemiz oyuncularına tepki
16:55 Aldatıldığından şüphelenip karısını takip etti, gördüğü manzara üzerine ortalığı kan gölüne çevirdi
16:54 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi
16:53 HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi
16:50 Türkiye'nin konuştuğu pozisyonla ilgili Fenerbahçe sessizliğini bozdu: Sokak kavgası mı futbol maçı mı?
16:46 Gazze'deki katliamı kafe basarak bitireceğini sananlar şimdi yandı: Sınırı aşıyorlar
16:21 Real Madrid formasını giyemeden 3 kere sakatlanan Arda Güler, doktorunun dedikleri sonrası gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 19:03:01. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Eşi ve Erkek Arkadaşını Takip Eden Koca Cinnet Geçirerek İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement