Denizli'de "eşin kuyumcu soygununa karıştı" yalanıyla dolandırıcılık yapan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla aradıkları kadını "eşin kuyumcu soygununa karıştı" yalanıyla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Atalar Mahallesi'nde yaşayan M.A'yı (67) 3 Nisan'da telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Zanlılar, kadına, eşinin kuyumcu soygununa karıştığını, çalıntı altınların kendisinde olduğundan şüphelendiklerini söyledi.
Evdeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını inceleme bahanesiyle alan şüphelilerin uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan M.A, polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri H.İ. (35), A.A. ve E.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada bulunan ziynet eşyaları, M.A'ya teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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