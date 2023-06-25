Denizli'de Eşine Taciz İddiasıyla Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Eşine Taciz İddiasıyla Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Denizli'de Eşine Taciz İddiasıyla Cinayet Zanlısı Tutuklandı

25.06.2023 16:07

Denizli'nin Çivril ilçesinde, eşine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği Hüseyin Ş,'yi (33) başına taşla vurup, bacağına pompalıyla ateş ederek öldüren Gökhan S.,(31), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde, eşine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği Hüseyin Ş,'yi (33) başına taşla vurup, bacağına pompalıyla ateş ederek öldüren Gökhan S.,(31), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan S.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, Hüseyin Ş.'yi eşine cep telefonundan taciz içerikli mesajlar attığı için tartışıp, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Kaynak: DHA
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Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Eşine Taciz İddiasıyla Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Eşine Taciz İddiasıyla Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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