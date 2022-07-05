Eşini barakaya kilitleyerek darbeden kişiye 5 yıl hapis

Denizli'de boşanma aşamasındaki eşini bir çiftlikteki barakaya kilitleyerek birden fazla kez darbettiği suçlamasıyla yargılanan kişiye 5 yıl hapis cezası verildi.

Denizli 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutusuz sanık M.Y. (48), müşteki eşi Ö.Y. (39) ile avukatları katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada savcı, sanığın eşe karşı tehdit, darp, zorla alıkoyma suçlarını işlediğini belirterek, 7 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunmaları dinledikten sonra kararını verdi.

Sanık M.Y'ye "cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 3 yıl hapis cezası, eylemi eşine karşı işlemesi nedeniyle 6 yıla çıkarıldı. Sanığın mahkemede gösterdiği olumlu davranışlardan dolayı ceza 5 yıl hapis olarak kararlaştırıldı.

"Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşündüm"

Duruşma sonrası AA muhabirine açıklama yapan Ö.Y, yaşadıkları sorunlar nedeniyle eşinin evi terk ettiğini, 20 Mart 2020'de bir alışveriş merkezinden çıktığı sırada saçlarından sürükleyerek zorla aracına bindirdiğini söyledi.

Eşinin kendisini Bozkurt ilçesindeki bir çiftliğe götürerek barakaya kilitlediğini ve yanına da bir köpek bağladığını savunan Ö.Y, burada öldürüleceğini ve çocuklarını bir daha göremeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Bu süreçte babasının güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulunması üzerine eşinin korkarak kendisini Denizli'deki bir aparta getirdiğini, burada da bir gün zorla alıkoyduğunu anlatan Ö.Y, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi olduğunu belirtti.

Eşinin cezasını çekmesi için sabırla mücadele ettiklerini dile getiren Ö.Y, "Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Bu korkuyu hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Şiddet gören kadınlar hiçbir şekilde susmasın. Şikayetçi olduğunda süre ne kadar uzun olursa olsun sonuç muhakkak kadınların tarafında oluyor. İnandığınız zaman kazanıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ö.Y'nin avukatı Salim Kutlutürk ise örnek bir karar verildiğini düşündüğünü, sanığın daha fazla ceza alması talebiyle kararı temyize götüreceklerini söyledi.