Denizli'de feci olay! Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü - Son Dakika
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Denizli'de feci olay! Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

18.12.2022 16:01

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan feci olayda sağlık dergileri satarak geçimini sağlayan Murat Tortop adlı şahıs, tartıştığı hemşire eşini evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü. Tortop kısa süre içerisinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.

Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü
Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü
Kaynak: AA
YORUMLAR
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Denizli'de dehşet...Hemşire eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü Denizli'de dehşet...Hemşire eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü İş hanının 7. katından aracın üzerine düştü İş hanının 7. katından aracın üzerine düştü

Bahçelievler Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de feci olay! Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de feci olay! Cani koca, karısını evde 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü - Son Dakika
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