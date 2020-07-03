Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından 27 Ağustos 2019'da boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, olaydan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, duruşma öncesi adliye girişinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Ebru Koç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Savcının geçen celsede "tasarlayarak eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği sanığın avukatı, savunma için ek süre talebinde bulundu.

Maktul Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

Denizli 'de boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Uğur Kurban'a savunması için ek süre verildi.

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