Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika

Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

6 saat önce

Denizli'de eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Uğur Kurban'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor, System.String[]

Denizli'de eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Uğur Kurban'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Uğur Kurban (23), tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Uğur Kurban'ın babası Şerafettin, ağabeyi Ramazan ve yengesi Merve Kurban ile bacanağı Halil Pelit tanık olarak dinlendi.

Bakanlık avukatı, sanığın, kendisine yönelik tehdit olmamasına rağmen bıçak taşımasının, cinayeti tasarlayarak işlediğini gösterdiğini savundu.

Maktulün babası Mustafa Balık da kızının eşini aldatmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Sanık Uğur Kurban ise pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, gelmeyen tanıklarla avukatların dinlenmesi için duruşmayı 13 Mart'a erteledi.

Olay

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, 5 Eylül'de hayatını kaybetmiş, eşi tutuklanmıştı.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, "eşi kasten tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, cinayetten birkaç gün önceki darp nedeniyle "eşi kasten yaralama" suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar, eşinin cep telefonundaki görüşmeleri izlediği ve kaydettiği gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal"den 1 yıldan 3 yıla kadar ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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