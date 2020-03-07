Denizli'de eşini evde baltayla öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Mahalle sakinleri, çiftin uzun süredir kavga ettiğini belirtti.

Sinir krizi geçiren genç kızı yakınları ve sağlık ekibi teskin etmeye çalıştı.

Cesetler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eve gelerek kapıyı açan polis ve itfaiye ekipleri, Sultan Akın'ın (36) yatağında başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiğini gördü, Şuayip Akın'ı (42) doğal gaz borusuna asılı buldu.

Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki genç kız, polisi arayarak anne ve babasının bulunduğu yatak odasından ses gelmediğini, kapının kilitli olduğunu söyledi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde eşini evde baltayla öldüren kişi intihar etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti