Denizli 'de otomobilde hareketsiz bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince başından tabancayla vuruşmuş halde bulunan V.Ü. (46) kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de tartıştığı eşini silahla vurup hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kafasına sıkıp intihar etti - Son Dakika

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