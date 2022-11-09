Denizli'de tartıştığı eşini silahla vurup hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kafasına sıkıp intihar etti - Son Dakika
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Denizli'de tartıştığı eşini silahla vurup hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kafasına sıkıp intihar etti

09.11.2022 20:47
Denizli'de tartıştığı eşini silahla vurup hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kafasına sıkıp intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eşini silahla ağır yaralıp hastane önünde bırakan koca, kendi kafasına sıkarak intihar etti. Ağır yaralanan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Denizli'de otomobilde hareketsiz bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince başından tabancayla vuruşmuş halde bulunan V.Ü. (46) kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

EŞİNİ HASTANEYE BIRAKIP İNTİHAR ETTİ

V.Ü'nün yanındaki tabancayla intihar ettiği, ayrıca bugün sabaha karşı eşi A.Ü'yü (45) Sümer Mahallesi'ndeki evinde yaşanan tartışmanın ardından aynı silahla yaralayıp Servergazi Devlet Hastanesi önünde bulunan durakta indirip bölgeden ayrıldığı belirtildi.

2 ÇOCUK ANNESİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çiftin 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan oto gaz sistemleri tamirciliğiyle uğraştığı belirtilen V.Ü'nün dün bir müşterisine ait araçla iş yerinden ayrıldığı, araçla ilgili çalıntı ihbarında bulunulduğu iddia edildi.

Kaynak: AA
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Münir Karaloğlu, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de tartıştığı eşini silahla vurup hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kafasına sıkıp intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de tartıştığı eşini silahla vurup hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kafasına sıkıp intihar etti - Son Dakika
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