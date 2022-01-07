Eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı karısını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Anafartalar Mahallesi'nde, Safiye G'nin (69) tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan koca Cafer G'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yürümekte zorluk çektiği için adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirilen zanlı, basın mensuplarının "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna yanıt vermedi.
Emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Cafer G, çıkan tartışma sonrası eşi Safiye G'yi tüfekle ateş ederek öldürmüştü.
Kaynak: AA
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