Kocasının yasak aşkından olan bebeğini asitle yaralayan kadından pişkin ifade: Kıskandım - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasının yasak aşkından olan bebeğini asitle yaralayan kadından pişkin ifade: Kıskandım

19.04.2023 12:59

Denizli'de eşinin sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan kadının, akılalmaz planının detayları ortaya çıktı. Tanınmamak için kara çarşaf giyen kadının zili çaldıktan sonra anneyi biber gazıyla etkisiz hele getirerek bebeği asitle ağır yaraladığı ortaya çıktı. Kadın ilk ifadesinde ise kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini ifade etti.

Denizli'de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., eşinin yasak aşkının peşine düştü.

KISKANDIĞINI SÖYLEDİ

Kerzi Y., Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesinde evini tespit ettiği kocasının S.G. isminde Özbek sevgilisi ve ondan dünyaya gelen 2 aylık Hamdi Y. adında bebeğini üzerine asit dökerek ağır yaraladı. Saldırının ardından kendi evinde yakalanan Kerzi Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Vücudunda yanıklar oluşan anne S.G'nin tedavisi tamamlanırken, hayati tahliyesi devam eden 2 aylık Hamdi bebek ise İzmir'e sevk edildi.

Kocasının yasak aşkından olan bebeğini asitle yaralayan kadının ilk ifadesi: Kıskandım

ANNEYİ BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ

Kocasının sevgilisini ve bebeğini asitle yaralayan kadının, olayı gerçekleştirirken yaptığı planların detayları ise tüyler ürpertti. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Kerzi Y'nin, tanınmamak için kara çarşafla giyerek kocasının birlikte yaşadığı S.G.'nin evine gittiği, dış kapı ve daha sonra 2. kattaki dairenin kapısını çaldığı, kendisini tanıyamayan S.G'nin yüzüne biber gazı sıkarak zorla içeri girdiği ortaya çıktı. Özbek sevgiliyi biber gazıyla etkisiz hale getiren çarşaflı saldırganın 2 aylık bebeğin bulunduğu odaya giderek elindeki asidi üzerine döktüğü, bu esnada araya girmeye çalışan annenin boğuşma sırasında örtüsünü açmayı başardığı kişinin Kerzi Y. olduğunu gördü. İki kadın arasında yaşanan boğuşma sırasında S.G'nin de üzerine isabet edilen asit nedeniyle yaralandığı, saldırganın da bu fırsattan yararlanarak evden ayrıldı belirlendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın tutuklandı Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın tutuklandı

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasının yasak aşkından olan bebeğini asitle yaralayan kadından pişkin ifade: Kıskandım - Son Dakika


Son Dakika
13:44 İngiltere'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
13:42 Aniden yola atlayan köpek faciaya neden oldu: 4 ölü, 4 yaralı
12:57 Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi
12:57 Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var
12:51 İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu
12:48 Kadın sürücülerin yol verme kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
12:47 İlkay Gündoğan, Avrupa futboluna damga vuran iddiayı doğruladı: Görüşmeler oldu
12:44 Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü
12:40 Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı
12:40 Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 14:12:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasının yasak aşkından olan bebeğini asitle yaralayan kadından pişkin ifade: Kıskandım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement