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Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti - Son Dakika

Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti

13.11.2023 15:25

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir şahıs, eski eşi ve erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdıktan sonra 2 sokak ileride intihar etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce boşandığı eski eşi ve eski eşinin erkek arkadaşını takip eden H.Ö., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti. Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın ve erkek arkadaşı E.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.

ÇEVREDE BULUNANANLAR ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRDİ

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Pamukkale, İntihar, Denizli, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
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