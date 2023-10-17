Eski eşini bıçaklayan kocaya vatandaş ve esnaftan meydan dayağı! Olduğu yere yığıldı

Denizli'de bıçakla rehin aldığı eski eşini saçından tutarak sürükledikten sonra defalarca bıçaklayan şahıs, esnaf ve vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Kadını kurtaran kalabalığın hedefine giren eski koca, linç edilmekten son anda kurtarıldı.

BIÇAKLAYIP SAÇINDAN TUTARAK SÜRÜKLEDİ

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda karşılaştığı eski eşiyle tartılmaya başlayan yabancı uyruklu şahıs, bir marketin önüne diz çöktürdüğü kadını bıçakla rehin aldı. Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran şahıs, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.

SON ANDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Çevredeki vatandaş ve esnafların 'dur, yapma' diye yaptığı ikazlara aldırmayan şahıs, araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Kalabalık, kadını eski kocasının elinden kurtarmayı başardığı esnada son bir hamle yapan cani adam, eski eşini boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

KALABALIĞIN HEDEFİ OLDU

Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ona şiddet uygulayan eski kocası ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.