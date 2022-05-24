Denizli'de eski eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, maktul Fatma Kovan'ın (26) babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık O.A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Olayın görgü tanığı olduğu belirtilen, öldürülen kadının 7 yaşındaki oğlu, pedagog eşliğinde olayı anlattı.

Çocuk, babasının annesine ateş ettiğini belirterek, "Annem vurulduktan sonra gözü açıktı, bana gülümsedi. Dedem ambulansı geç çağırdı." ifadesini kullandı.

Duruşmada, Fatma Kovan'ın halası Elif Kovan ile annesi Seval de dinlendi.

Sanık ise savunmasında oğlunun yalan söylediğini, hiçbir şey görmediğini ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

Geçen yıl 6 Mart'ta, O.A, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanmış, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.