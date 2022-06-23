Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

23.06.2022 17:00
Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

??????? Denizli'nin Çal ilçesinde, 26 yaşındaki Fatma Kovan'ın eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

??????? Denizli'nin Çal ilçesinde, 26 yaşındaki Fatma Kovan'ın eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık O.A, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık O.A, yazılı savunma yapmak istediğini belirtti.

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı, O.A'nın cinayeti tasarlayarak işlediği kanaatine vardığını aktararak, sanığın müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunmalar için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 6 Mart'ta, O.A, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle öldürmüş, sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Cani eski kocaya iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis talebi Cani eski kocaya iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis talebi Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını anlattılar Frankfurt'ta önemli isimler Almanya pazarını anlattılar
Kaynak: AA

Kocabaş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement