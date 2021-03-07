DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan Osman A. (Ayvaz) (27) Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Bir çocuk annesi Fatma Kovan, dün saat 19.00 sıralarında, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman A.'nın Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Osman A., Fatma Kovan'a pompalı tüfekle iki el ateş etti. Kovan, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığlırken, Osman A. 20 BKC 47 plakalı otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, plaka tanıma sisteminden (PTS) Osman A.'nın Kütahya iline doğru kaçtığını belirledi. Durum Kütahya polisine bildirildi. Bunun üzerine araç, önlem alan Gediz Yenikent Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Osman A. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, Osman A.'nın eski eşini öldürdüğü suç aleti tüfek ile az miktarda esrar ele geçirildi. Osman A. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Denizli'den gelen polis ekibine teslim edildi.