Denizli'de eski karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Denizli'de, eski eşi Naime Ceylan'ı karnından bıçaklayarak öldüren Ali Rıza Katıtaş hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı görülen Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Ali Rıza Katıtaş (53) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün ağabeyi Hüseyin Ceylan, yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.

Kimlik kontrolünün ardından savunma yapan sanık Katıtaş, diyaliz hastası eski eşi Naime Ceylan'ı (36) tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde karnından bıçakla öldürmesinden dolayı pişman olduğunu söyledi.

Sanık Katıtaş, eşinin telefonunu kontrol ettiğinde konuştuğu erkeklerin numaralarının kadın isimleriyle kaydettiğini görünce sinirlendiğini belirterek, "Eşimi sinirlerime hakim olamadığım için bıçakladım. Pişmanım. Cinayeti tahrik altında işledim." dedi.

Maktulün avukatı Özlem Özkök ise sanık Katıtaş'ın polis merkezinde verdiği ifadelerden cinayeti itiraf ettiğini belirterek, "Karakolda olayı anlattığı halde işlemiş olduğu suçun cezasını hafifletmek için eşinin başka erkeklerle görüştü yolunda beyanda bulunup haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini, kabul edilmemesi gerektiğini." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

Olay

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta böbrek hastası Naime Ceylan'ın (36) tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde eski eşi Ali Rıza Katıtaş tarafından karnından bıçakla yaralanmış ve Ceylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.