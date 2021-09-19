Denizli'de eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eski nişanlısının erkek kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömer T, görüşmek için eski nişanlısı F. Ö'nün Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Burada F.Ö'nün erkek kardeşi H.Ö. ile Ömer T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö, Ömer T'yi bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınırken, F.Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ömer T'nin kendisi ile evlenmekten vazgeçen F. Ö'yü ikna etmek için eve geldiği belirtildi.