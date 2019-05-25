Denizli'de eski sağlık ocağı binasında yangın
2 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:53 Kaynak: İHA
'nin Merkezefendi
ilçesinde metruk haldeki eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesinde Gümüşler
Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kullanılmayan eski sağlık ocağı binasından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ölen yada yaralanan olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, binadaki yangının çıkış nedeninin ise soruşturma sonrasında belli olacağı öğrenildi. - DENİZLİ
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi
Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum